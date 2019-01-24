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’li başkanın koltuğuna haciz

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2019
CHP’li başkanın koltuğuna haciz
İzmir'de, Buca Ege Giyim Organize Sanayi Bölgesi (BEGOS) Yönetim Kurulu Başkanı Şener Kırıkkaya, kendisini mağdur eden CHP'li Gaziemir Belediyesi'ne karşı açtığı davayı kazandı. İzmir 6. Sulh Hukuk Mahkemesi, belediyenin Kırıkkaya'ya 5.8 milyon lira ödemesine karar verdi. Ancak Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, paralarının olmadığını söyleyerek ödemeyi yapamayacaklarını ifade etti. Kırıkkaya, avukatı ile birlikte belediyeye haciz işlemi başlattı. İcra Müdürlüğü görevlileri Gaziemir Belediyesi'ne gitti. Başkan Şenol ile yardımcılarının koltuk ve eşyalarını haczetmek için işlem başlatıldı.
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CHP’li başkanın koltuğuna haciz
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