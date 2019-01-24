Fuhuş çetesini Esra Erol ortaya çıkardı

BUGÜN NELER OLDU

Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında gündeme gelen olay Türkiye'yi şoke etti.8 yıldır kayıp olan ablasını bulmak için Esra Erol'da programına katılan Özge Hanım, ablamın Edirne – Uzunköprü'de alkollü bir müzikholde çalıştırıldığını duydum ifadelerini kullandı.Özge hanım, ablası Öznur Çoban'ın zihinsel engelli olduğunu ve bu müzikholde zorla tutulduğunu iddia etti.Gelen ihbarlar doğrultusunda harekete geçen Esra Erol ekibi Öznur Çoban'ın Edirne Uzunköprü'de ki bahsi geçen Adı Bar müzikholde "komutan" lakaplı Celali Egemen tarafından çalıştırıldığını tespit etti.Tek mağdurun sadece Öznur Çoban olmadığı, yüzlerce kişinin ihbarlarıyla ortaya çıktı. Mağdur edilen kişilerin ifadeleri ise kan dondurdu.Özellikle savunmasız engelli kızları ağına düşürüp ve mekânında baskıyla fuhuş yapmaya zorlayan Celali Egemen ile ilgili mağdurlar yaşadıklarını gözyaşları içinde canlı yayında anlattı.Biri %72 diğeri ise %50 engeli olan iki genç kızın yakınları telefonda yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.Ağına düşürdükleri kızların içkilerine önce uyuşturucu madde ekleyerek etkisiz hale getirdiği, ardından boş senete imza attırdıkları programa bağlanan birçok kişi tarafından iddia edildi.Hatta Edirne Uzunköprü halkının da Celali Egemen tarafından mağdur edildiği iddialar arasındaydı. Uzunköprü'de çiftçilik yapan kişilerin yakınları canlı yayına bağlandı. Eşlerine madde kullandırarak zorla senet imzalattırdığı bu yolla birçok çiftçinin tarlasını, traktörünü satıp borcunu kapatmaya çalıştığı ortaya çıktı.Celali Egemen'den kaçarak hayatını kurtaran genç kızlar yayına bağlanarak kurtuluş hikâyelerini Esra Erol'da anlattı.Edirne Uzunköprü'de Celali Egemen'in işlettiği Adı Bar Müzikhol de zorla çalıştırılan ve mağdur olan yüzlerce kadın yetkililere seslenerek suçluların cezalandırılması için Esra Erol'dan yardım istedi.