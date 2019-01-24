‘Karargâhlarda Sıfır Atık uygulaması çok değerli’

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CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine ErdoğanTwitter hesabı üzerinden, Milli Savunma Bakanlığı'nca "Sıfır Atık Projesi"ne ilişkin hazırlanan tanıtım filmini paylaştı. Emine Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti: "Asker ocakları, vatanın ve milletin muhafızı olmasının yanında gençlerimize yüksek ahlaki değerler kazandıran eğitim yuvalarıdır. Birlik ve karargahlarda Sıfır Atık uygulamasını çok değerli buluyorum. Milli Savunma Bakanlığımızı bu duyarlılığı nedeniyle tebrik ediyorum." Hazırlanan kısa filmde, askeri birliklerde Sıfır Atık projesinin uygulanmasına ilişkin bilgiler yer aldı.