Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası

4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu sanık açığa alınan astsubay İsmail Ş, tutuksuz sanık ihraç edilen komiser yardımcısı Orhan T. ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık B.M.B. ise duruşmaya katılmadı.

Sanık İsmail Ş. savunmasında, açığa alınmadan önce Kayseri'de 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında astsubay olarak görev yaptığını söyledi.

Örgütün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlardan ardışık arandığı iddiasını kabul etmeyen İsmail Ş, "FETÖ damgası ile yaşamak istemiyorum. Bu örgüt ile irtibatlı olarak yargılanmak bana çok ağır geliyor. 3 aydır tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Sanık Orhan T. ise hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini, bu kişilerin kendisini örgütle bağlantılı göstermeye çalıştığını öne sürdü.

Örgütle hiçbir bağı olmadığını iddia eden Orhan T, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, İsmail Ş. ve Orhan T'ye, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Sanık B.M.B'nin beraatine karar veren heyet, tutuklu sanık İsmail Ş'nin tahliyesine hükmetti.