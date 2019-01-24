Taksim Camisi’nin alemi yerleştirildi

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Taksim'deinşası devam eden Taksim Camisi'nin ana kubbesinin üzerine yıldızlı alem vinç yardımıyla yerleştirildi. İşçiler yerleştirilen alemle selfie ve fotoğraf çektirdiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla özel bir şirket tarafından yapımına 2017 yılının Şubat ayında başlanan Taksim Camisi'nin alemi yerine konuldu. Minare uçlarının montaj çalışmaları devam ederken ana kubbesinin kurşunla kaplanması öncesinde yaldızlı alem vinç yardımıyla yenine yerleştirildi. Alemi yerine yerleştiren işçiler hatıra fotoğrafı çektirdi. Taksim Camisi'ne yerleştirilen alem havadan da görüntülendi.