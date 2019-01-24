Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Taksim Camisi’nin alemi yerleştirildi

’nin alemi yerleştirildi

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2019
Taksim Camisi’nin alemi yerleştirildi
Taksim'de inşası devam eden Taksim Camisi'nin ana kubbesinin üzerine yıldızlı alem vinç yardımıyla yerleştirildi. İşçiler yerleştirilen alemle selfie ve fotoğraf çektirdiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla özel bir şirket tarafından yapımına 2017 yılının Şubat ayında başlanan Taksim Camisi'nin alemi yerine konuldu. Minare uçlarının montaj çalışmaları devam ederken ana kubbesinin kurşunla kaplanması öncesinde yaldızlı alem vinç yardımıyla yenine yerleştirildi. Alemi yerine yerleştiren işçiler hatıra fotoğrafı çektirdi. Taksim Camisi'ne yerleştirilen alem havadan da görüntülendi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Taksim Camisi’nin alemi yerleştirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN