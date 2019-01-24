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Terör kampları vuruldu: 21 terörist etkisiz

’ın kuzeyindeki terör kampları havadan vuruldu, 21 terörist etkisiz hale getirildi. ’da ise örgüt sorumlusu kadın terörist operasyonla yakalandı

Hüseyin KAÇAR
HÜSEYİN KAÇAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2019
Terör kampları vuruldu: 21 terörist etkisiz
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtında üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada; Irak kuzeyindeki Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin'e 20-22 Ocak tarihlerinde hava harekâtı düzenlendiği belirtilerek, "Hava harekâtlarında, terör örgütüne ait silah mevzi ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığındaki silahlı 21 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi.

O TERÖRİST YAKALANDI
Diyarbakır'da jandarma ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, 2015 yılında terör örgütü PKK'ya katılan, şehir merkezinde örgütsel faaliyette bulunan, 'Kendal Amed' kod adlı Y.B. isimli terörist, düzenlenen operasyonla yakalandı. Y.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Terör kampları vuruldu: 21 terörist etkisiz
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