Terör örgütünün çirkin yüzünü örgütten kaçmayı başaran genç anlattı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Suriye'nin Münbiç kentine yönelik operasyon hazırlıkları devam ederken, terör örgütü PKK/YPG/PYD'de de çözülmeler hız kazandı. Örgütten kaçan bir terörist, örgütün kirli yüzünü bir kez daha gözler önünde serdi.



Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle İdlib'den Azez'e kaçan ve bir süre burada yaşadıktan sonra ailesini görmek için tekrar İdlib'e dönerken Afrin'de PKK/PYD terör örgütü tarafından alıkonulan Arabi kod adlı 19 yaşındaki M.A., terör örgütünün iç yüzünü anlattı. Yaklaşık 1,5 yıl boyunca öldürülme tehdidiyle terör örgütü saflarında Münbiç'te zorla savaştırılan M.A., örgütün 15-16 yaşlarındaki küçük çocukları zorla alıkoyarak cepheye yolladığını söyledi. M.A., çocuklarını vermeyen aileleri de ölümle tehdit eden örgütün aralarına kattıkları kızlara tecavüz ettiğini dile getirdi. Dış dünyaya Kürtleri koruduğu imajını veren örgütün Kürt, Arap ve Türkmen ayrımı yapmadan herkese işkence edip baskı kurduğunu belirten M.A., örgütten kaçarak Türkiye'nin güvenli hale getirdiği bölgeye gelerek askerlere teslim olduğunu ve kendisine burada çok iyi davranıldığını söyledi.

İdlib'deki ailesini ziyarete giderken örgüt tarafından alıkonulduğunu söyleyen M.A. "Benim örgütteki lakabım Arabi'ydi. Bundan 1,5 yıl önce Azez'den ailemi ziyarete giderken Afrin'deki arama noktasında beni yakalayıp esir aldılar. Arama noktasında beni yakaladıktan sonra eğer onlara katılmazsam ailemdeki herkesi ve beni öldürmekle tehdit ettiler. Ben de mecburen onlara katılmak zorunda kaldım. Örgüte 16 yaşında katıldım ve 1,5 yıl boyunca örgütte kaldım" dedi.



"Örgüt çocukları zorla silah altına alıyor"

Örgütün aileleri tehdit ederek küçük çocuklarını zorla silah altına aldığını söyleyen M.A., "Örgütün elinde 14, 15 ve 16 yaşlarında bir sürü çocuk var. Örgütte çok eleman yok. Hatta bu yüzden örgüt için yollardan, sokaklardan topladıkları insanları zorla alıkoyup savaştırıyorlar. Herkesi zorunlu askerlik adı altında alıkoyuyorlar. Katılmak istemeyenlerden ise çok büyük miktarlarda para alıyorlar. İnsanların evlerine, mallarına el koyuyorlar. Örgüte aldıkları insanları bilerek ve isteyerek ön saflarda savaştırıyorlar" şeklinde konuştu.

Örgütün Kürt, Arap ve Türkmen demeden herkese zulüm ettiğini söyleyen M.A., "Her yerde Kürtleri koruduklarını, haklarını savunduklarını söylüyorlar ama böyle bir şey yok. Örgüt hiçbir ayrım yapmadan ne Arap, ne Kürt ne de Türkmen demeden herkese aynı zulmü, işkenceyi yapıyor. Dış dünyaya sanki Kürtleri kuruyorlarmış gibi bir imaj oluşturmaya çalışıyorlar ama aslında herkese zulmediyorlar, onlar çok zalimler" dedi.



"Kızlara tecavüz ediyorlar"

Örgütün zorla alıkoyup aralarına kattıkları kızlara tecavüz ettiğini söyleyen M.A., "Örgüte kızları da zorla alıyorlar. Hiçbir kız annesini, babasını, evini bırakarak gidip terör örgütüne katılmak istemez ama zorla alıyorlar. Hatta kızları zorla alıp cephe hatlarına götürüyorlar. Orada da o kızlara tecavüz ediyorlar" diye konuştu.



"Ben kaçıp kurtuldum, herkesin kurtulmasını tavsiye ederim"

Örgütten kaçarak Türk devletine teslim olduğunu anlatan M.A., "Ben bir fırsat bulup terör örgütünden kaçtım. Buraya gelip Türk devletine teslim oldum. Biliyorum ki orada zulüm gören ve kaçmak isteyen birçok insan var. Ben onlara sesleniyorum, kaçsınlar kurtulsunlar. Herkesin oradan ayrılmasını istiyorum. Bana burada çok iyi davrandılar. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Terör örgütünden kaçmalarını tavsiye ediyorum, zulümden kaçmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

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