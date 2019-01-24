Teröristler karargah olarak kullandı

Sur İlçesinde çukur kazan teröristlerce ateşe verilerek yakılıp yıkılan 503 yıllık Kurşunlu Camiinde restorasyon çalışmaları tamamlandı. İlk Osmanlı eserlerinden olan tarihi cami, eski ihtişamlı görünümüne yeniden kavuştu. Caminin avizeleri takılıp halıları serildi ve ses sistemi düzenlenirken, yine bahçesinde teröristlerin yıktığı şadırvan yenilendi. Başkan Recep Tayip Erdoğan'ın talimatıyla tarihi camide restorasyon çalışmalarına yaklaşık 3 yıl önce başlandı. Kurşunların hedefi olan caminin şadırvanı yıkılırken, sütunlar parçalanmış ve tarihi cami ile minaresi ağır zarar görmüştü. Caminin orijinal kapısı ve altın varaklı minberi ateşe verilerek yakıldı. Yaklaşık üç ay süren operasyondan sonra teröristlerden temizlenen Sur'da ağır hasar gören Kurşunlu Camiyle ilgili restorasyon çalışmalarına start verildi.

4 MİLYON LİRA HARCANDI

Kurşunlu Camiinde ilk olarak kubbelerin üzerindeki kurşunlar değiştirildi. Teröristlerin açtığı ateş nedeniyle duvarlarda oluşan delikler nedeniyle sıvalar sökülerek yeniden sıvandı. Yakılan Mihrap ve Minber yeniden aslına uygun yapıldı. Caminin içindeki altın varaklar özel solüsyonlarla temizlenip bakımı yapıldı. Atılan roket ve bombalar ve makineli tüfek atışlarından zarar gören sütunlar bilim kurulunun gözetiminde hazırlanan rapor doğrultusunda özüne uygun biçimde onarıldı. Caminin gerek Şafii, gerekse Hanefiler kısmındaki duvarlardaki kurşun izleri tıraşlama ve sıvama yöntemiyle kapatıldı. Yaklaşık 4 milyon lira harcanarak onarılan caminin bazı yerlerinde ise kurşun izleri kaldı.

İLK OSMANLI ESERİ

Kurşunla kaplı kubbelerinden dolayı halk arasında Kurşunlu Camii diğer adlandırılan namı diğer Fatihpaşa Camii 1516–1520 yıllarında kentin ilk Osmanlı Valisi Bıyıklı Mehmet Paşa tarafından yaptırıldı. Diyarbakır'ı fetheden Osmanlı ordusunun başındaki kumandan olduğu için Fatihpaşa lakabıyla anılan Bıyıklı Mehmet Paşa'nın yaptırdığı kentteki bu ilk Osmanlı eserinin iç ve dış duvarları Osmanlı dönemine has özel çinilerle kaplıdır. Diğer ayrıntıları Selçuklu tarzındadır. Caminin hemen yanında Bıyıklı Mehmet Paşa'nın türbesi bulunmaktadır. Caminin minaresi klasik Osmanlı mimarisinde görülen tek şerefelidir.