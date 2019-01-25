Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Adana'da FETÖ operasyonu: Sözde 'Seyhan büyük bölge eyalet imamı' yakalandı

'da operasyonu: Sözde 'Seyhan büyük bölge eyalet imamı' yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, /PDY terör örgütünün sözde 'Seyhan büyük bölge eyalet imamı' M.T.'nin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 25.1.2019 09:33
Adana'da FETÖ operasyonu: Sözde 'Seyhan büyük bölge eyalet imamı' yakalandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Adana, Mersin, Trabzon, Ankara, Malatya, Şanlıurfa, Osmaniye, Elazığ ve Konya'da operasyon yaptı. Operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, örgütün sözde 'Seyhan büyük bölge eyalet imamı' M.T.'nin de olduğu belirtildi. Polisteki sorguları tamamlanan 2'si kadın 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. 7 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da FETÖ operasyonu: Sözde 'Seyhan büyük bölge eyalet imamı' yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN