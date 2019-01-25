AK Parti'den CHP'li Özel'e cevap

İŞTE AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ VE İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MEHMET MUŞ'UN AÇIKLAMASI...

Zihin fukara olunca akıl ukala olurmuş. Zihni kapalı ama ağzı sürekli açık olanlar yine sağa sola çamur atıyor. Uzun süredir "Kriz çıksın" diye çığırtkanlık yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yine kriz tellallığına başlamış. Ama nafile uğraşıyor. Yerel seçimler öncesi piyasaları tedirgin etmek için kendini paralayan bu zatı ve partisini dikkate alan yok.

CHP YİNE AVCUNU YALAYACAK Her fırsatta "Battık, bittik, piyasalar çöküyor, yabancı yatırımcı gelmesin" diye yaygara koparıp ellerini ovuşturan CHP'li bazı yöneticilerin aslında Türkiye ekonomisi diye bir derdi de yok. Kendi siyasi ikballerini ekonomik krizde arayan bu CHP yönetiminin ne yapmaya çalıştığını aziz milletimiz çok iyi biliyor. Özgür Özel hiç merak etmesin kriz tüccarı CHP yine avcunu yalayacak.

TAŞERON ADAY OLDUĞUNU BİZZAT KENDİSİ İKRAR ETMİŞTİR

Ayrıca "Taşeron aday" vurgusu yapan Özgür Özel'in bu sözlerini kendi genel başkanı Kılıçdaroğlu'na gönderme olarak nitelendiriyoruz. Zira 2014 seçimlerinde de CHP'den aday olan fakat seçim sonrası CHP'den istifa eden Ankara adayları daha geçtiğimiz gün "Seçilir seçilmez CHP rozetini çıkaracağım" diyerek taşeron aday olduğunu bizzat kendisi ikrar etmiştir.

Keza "Seçilirsem hemen CHP rozetini çıkaracağım" diyen CHP İstanbul adayı da o rozetin halk nezdinde nasıl kötü bir intibasının olduğunu bizzat kendisi kabul etmiştir.

CHP'Yİ NASIL HDP'NİN TAŞERONU HALİNE GETİRDİKLERİNİ ÇOK İYİ GÖRECEKTİR

Özgür Özel'e tavsiyemiz taşeron arıyorsa kendi partisine bakmasıdır. Orada; gizli pazarlıklarla, hatta Özgür Özel'in kendi tabiriyle söylüyorum "HDP ile gönül ittifaklarıyla" CHP'yi nasıl HDP'nin taşeronu haline getirdiklerini çok iyi görecektir.

Varsın onlar HDP ile gönül ittifakı kursun! biz milletimizle gönül ittifakı kuracağız. Ama unutmasınlar ki terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile gönül ittifakı kurduğunu söyleyen CHP'ye bu millet sandıkta tokadı vuracaktır.

CHP İSTANBUL ADAYI KENDİ PARTİSİNİN SÖYLEMİNİN NE KADAR YANLIŞ OLDUĞUNU BİZZAT KENDİSİ KABUL ETMİŞ CHP, omurgasız siyaset izlemektedir. Hatırlarsanız CHP parti sözcüsü halkın seçtiği Cumhurbaşkanımıza "Meşru Cumhurbaşkanı değil" demişti. Aynı hafta CHP İstanbul adayı Cumhurbaşkanımızdan randevu isteyerek bir görüşme talebinde bulundu. Aslında CHP İstanbul adayı kendi partisinin söyleminin ne kadar yanlış olduğunu bizzat kendisi kabul etmiş oldu. CHP yönetimi şunu unutmasın ki sandık yoluyla, milletin oyuyla seçilen Cumhurbaşkanımızın meşruluğu asla ve kata tartışma konusu yapılamaz.

ÖZGÜR ÖZEL'İN MANİSA'DA GÜVEN ENDEKSİNİN SIFIR OLDUĞUNU HERKES BİLİYOR

Aday krizi yüzünden Manisa'da Kılıçdaroğlu'ndan siyasi darbe yiyen Özgür Özel etrafa sataşarak, bugüne kadar hiçbir zaman tutmayan seçim tahmini yaparak dikkatleri dağıtmaya çalışıyor. Kendi seçim bölgesiyle ilgili partisinin belirsizliğini bir türlü izah edemeyen Özgür Özel sürekli İstanbul'u konuşuyor. Zira kendi ilinde Muharrem İnce'ye imza veren CHP delegelerini bile ikna edemeyen Özgür Özel'in Manisa'da güven endeksinin sıfır olduğunu herkes biliyor.

Şurası çok açık ki seçimden sonra Türkiye'de kriz çıkmayacak, ama CHP'de genel başkanlık krizi çıkacak.