Trafik’te yeni üniformalar hazır

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Trafikpolisleri için yeniden tasarlanan kıyafetlerin tanıtımı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir otelde düzenlenen "Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme" toplantısına katıldı. Bakan Soylu, yaya öncelikli trafik projesiyle ilgili, "Bunun kamuoyuna etkin şekilde duyurulması, bu noktada bir bilinç oluşturulması için arkadaşlarımız güzel bir kampanya hazırlığı içindeler. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin en önemli devlet eylemlerinden birisini gerçekleştireceğiz" dedi. Konuşmanın ardından trafik polisleri için yeniden tasarlanan kıyafetlerin tanıtımı yapıldı.