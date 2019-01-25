Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Trafik’te yeni üniformalar hazır

Trafik’te yeni üniformalar hazır

Giriş Tarihi: 25.1.2019
Trafik’te yeni üniformalar hazır
Trafik polisleri için yeniden tasarlanan kıyafetlerin tanıtımı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir otelde düzenlenen "Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme" toplantısına katıldı. Bakan Soylu, yaya öncelikli trafik projesiyle ilgili, "Bunun kamuoyuna etkin şekilde duyurulması, bu noktada bir bilinç oluşturulması için arkadaşlarımız güzel bir kampanya hazırlığı içindeler. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin en önemli devlet eylemlerinden birisini gerçekleştireceğiz" dedi. Konuşmanın ardından trafik polisleri için yeniden tasarlanan kıyafetlerin tanıtımı yapıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Trafik’te yeni üniformalar hazır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN