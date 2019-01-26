FETÖ’ye ankesör darbesi

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasını deşifre eden "Ankesör" soruşturmasına ilişkin bilançoya ulaştı. Ankara'da FETÖ mahrem imamları tarafından kullanıldığı belirlenen 477 ankesör telefonun, 2010-2018 yılları arasındaki HTS kayıtları incelemeye alındı. 7 milyon satırlık HTS kaydı üzerinde yapılan analizler sonucunda, ankesör telefonu ile örgüt yöneticileriyle bağlantı kuran askerler tespit edildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ramazan Dinç koordinesinde sürdürülen soruşturmalarda Kara, Deniz, Hava, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına bugüne kadar 47 operasyon yapıldı. Savcılığın verilerine göre ankesör soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan Astsubay/Subay sayısı 2 bin 938, gözaltına alınan toplam asker sayısı bin 448 iken tutuklanan asker sayısı ise 683, adli kontrol ile serbest bırakılan şüpheli sayısı ise 691. Soruşturma kapsamında 235 FETÖ'cü askerin ise firari olduğu anlaşıldı.FETÖ'nün kripto yapılanmasını çözen soruşturmada, gözaltına alınan şüpheli askerlerden 345'i "Etkin Pişmanlık Yasası" kapsamında itirafçı oldu. İtirafçı olan askerler ifadelerinde kendilerini arayan mahrem imamları kod isimleri ve fotoğraflarıyla deşifre etti.İtirafçılar aynı hücrede yer aldıkları askerlerin de tek tek isimlerini verdi. Bu kapsamda subay Amir, astsubay Memur, mahrem, Sivil pozisyonlarında bulunan şüpheli sayısının ise 3 bin 290 olduğu ifade edildi. Soruşturma kapsamında şüpheli askerlerin yanı sıra onların yöneticisi konumunda olan imamların da büyük bir bölümü tespit edildi. Tespit edilen mahrem imam" sayısı 931 oldu, hakkında işlem yapılan imam sayısı ise 725'e ulaştı.Sürdürülen operasyonlar kapsamında tespit edilen 931 mahrem imamdan 313'ünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda bulunan askerlerden sorumlu olduğu kaydedildi. Deniz Kuvvetleri'nin mahrem imam sayısında ilk sırada yer aldığı ifade edildi.