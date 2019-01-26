‘Geç Kalmış Kalemler’den Emine Erdoğan’a anı kitabı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında, Samsun'da okuma yazma öğrenen kadınlar, kendi el yazılarıyla yazdıkları anılarını, "Geç Kalmış Kalemler" adıyla kitap haline getirdi. Okuryazarlık Seferberliği'nin ilk kitabı olma özelliğini taşıyan kitabı hazırlayan kadınlar, kitaba imzalı bir mektup ekleyerek Emine Erdoğan'a gönderdi. Kitapta, Samsun'un Terme ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nde okuryazarlık kursunu başarıyla tamamlayan Perihan Yağcı, Fatma Karayiğit, Sultan Yağcı, Fatma Akarsu, Hatice Aksoy, Selma Çakır, Sultan Aydoğdu, Selma Karpuzoğlu, Emine Çoban ve Kafiye Gözel'in anıları yer alıyor. Kadınların, Emine Erdoğan'a el yazısıyla yazdıkları imzalı bir mektupta, "Sayın Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanımızla başlattığınız okuma yazma seferberliği ile bize öyle bir yol açtınız ki sayenizde yıllardır tutmadığımız kalemleri elimize aldık, anılarımızı sizlere aktarabildik, çok mutluyuz. Size minnettarız ne kadar teşekkür etsek az olur" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, mektupta okuma yazma kurslarında destek olan halk eğitim merkezi görevlileri ve öğretmenlere de teşekkür edildi. Kadınların kitapta yer alan ifadeleri de projenin amacına ulaştığının bir göstergesi. 37 yaşındaki Sultan Aydoğdu, "Okudukça kör olmaktan kurtulduk. Artık çok mutluyuz" sözleri yer alıyor.