Hukuk hücresinde FETÖ izleri çıktı

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AdnanOktar Suç Örgütü ile FETÖ ilişkisi deşifre oluyor. Tutuklandıktan sonra itirafçı olan bazı sanıklar, örgütteki Hukuk-Adliye Yapılanması'nda Oktar ve üyeler aleyhine geçmişte açılan davaları kapatan ve haklarındaki şikâyetlere dosyaları incelemeksizin takipsizlik kararları veren bazı hakim ve savcıların isimlerini de verdi. İtirafçılar, söz konusu hakim ve savcıların FETÖ bağlantıları nedeniyle mesleklerinden ihraç edildiklerini söyledi. İsimler incelemeye alındı. Öte yandan FETÖ'nün kapatılan kanalı Samanyolu TV'de yayınlanan Sır Kapısı programını sunan FETÖ firarisi Reha Yeprem'in de Oktar'la bağı çıktı. Oktar'ın kapatılan kanalı A9 TV'ye birçok kez çıktığı saptanan Yeprem'in eşiyle beraber Oktar'ın Oktar'ın davetlerine katıldığı bildirildi