Validen dağdaki askere moral zİyaretİ

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Bitlis kırsalında da dondurucu soğukta karlı dağlarda PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlarını kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu kırsal alanlarda sürdürüyor. Sehi Ormanları'ndaki operasyonda teröristlere göz açtırılmıyor. Helikopterle Çobansuyu köyüne giden Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, burada terörle mücadele eden güvenlik güçlerine moral ziyaretinde bulundu. Çağatay, "İnşallah bütün memleket topraklarından son terörist temizleninceye kadar arkadaşlarımızın mücadelesi ve bizim de desteklerimiz devam edecek" dedi.