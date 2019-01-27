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... Bakan Dönmez'den flaş açıklaması!

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı , " illere göre değişebilir" dedi.

Giriş Tarihi: 27.1.2019 10:12 Güncelleme Tarihi: 27.1.2019 10:24
Son dakika... Bakan Dönmez'den flaş okul saati açıklaması!

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaz saati uygulamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Dönmez'in açıklamalarından satırbaşları;

Yaz saati uygulamasında 2 yıl önce böyle bir karar almıştık. Bu kararın neden verildiğine dair gerekçe bulamadık. Bizim yapmış olduğumuz çalışmalar, kalıcı yaz saati uygulamasının daha verimli olacağını biliyordurk. Ancak biz bu konuyu İstanbul Teknik Üniversitesine çalışma yaptırdık. Sonuçlar kalıcı yaz saati uygulamasının enerji verimliliği bakımından daha iyi olacağını gördük.

İTÜ ile öngörülen tasarruf miktarları oldu mu diye bir çalışma daha yaptırdık ve öngördüğümüz gibi tasarrufların gerçekleştiğini gördük. Valiliklere bir talimat gönderip, okul saatleri ve mesai saatleri ile ilgili düzenleme yapılmasını istedik. Edirne ile Kars'ın eğitim ve mesai saatleri aynı olacak diye bir şart yok. Benim bildiğim kadarıyla da İstanbul'da eğitim saatler 8:30, 9.00 civarına kadar çekildi.

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Son dakika... Bakan Dönmez'den flaş okul saati açıklaması!
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