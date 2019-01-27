Eski emniyet müdürlerinin eşleri FETÖ’den tutuklandı

BUGÜN NELER OLDU

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, 'ByLock' kullandıkları tespit edilen, 17/25 Aralık operasyonu öncesinde Adana Emniyet Müdürlüğü'nde İstihbarat Şube Müdürü olan Ertuğrul Yetkin'in eşi Gökçen Yetkin, Adana Emniyet Müdürlüğü'nün eski Asayiş Şube Müdürü Sedat Yorgancı'nın eşi Vildan Yorgancı, bir dönem Adana Emniyet Müdürlüğü'nde 'müdür' olan Hüseyin Kocabıyık'ın eşi Gülten Kocabıyık ile yine eski müdürlerden Mustafa Serttaş'ın eşi Gönül Serttaş gözaltına alındı.Emniyetteki sorgularında haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 4 kadından Gökçen Yetkin ve Vildan Yorgancı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Gülten Kocabıyık ve Gönül Serttaş da 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada söz konusu kadınların eşleri olan 4 eski emniyet müdürünün de '17/25 Aralık Operasyonu' ve 15 Temmuz'daki 'kanlı darbe girişimi' sonrasında rütbeleri sökülüp, meslekten de ihraç edilmişti.