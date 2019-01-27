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KDP Irak'taki PKK varlığına son verilmesini istedi

Irak'ta Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), terör örgütü PKK'nın ülkedeki varlığına son verilmesini istedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2019 13:05 Güncelleme Tarihi: 27.1.2019 13:18
KDP Irak'taki PKK varlığına son verilmesini istedi

KDP Irak Parlamentosu Grup Başkanı Viyan Sabri, yaptığı yazılı açıklamada, "Duhok'a bağlı İmadiye kasabası özellikle Şiladizi ve Dirlok'ta yaşananlar PKK'nın yasal olmayan varlığından dolayıdır." ifadelerine yer verdi.

Sabri, terör örgütünün bölgede birçok köyü ele geçirdiğini, son dönemde yöre halkından 2 kişiyi de kaçırdığını belirtti.

PKK terörünün bölgede güvenlik, ekonomik ve toplumsal açıdan sorunlara yol açtığını vurgulayan Sabri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yöre halkına barışçıl gösteri izni vermesini fırsat bilen örgütün olayları kışkırttığını ifade etti.

KDP Grup Başkanı Sabri, "PKK'nın IKBY topraklarındaki varlığına son verilmelidir. Çünkü bunun kurbanı siviller oluyor." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üs bölgesine PKK terör örgütü provokasyonu sonucu saldırı gerçekleştirildiği, kısmi araç ve malzeme hasarı meydana geldiği bildirilmişti.

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KDP Irak'taki PKK varlığına son verilmesini istedi
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