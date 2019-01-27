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Genel Başkanı Bahçeli İstanbul'da

Genel Başkanı , Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı 'ı Kavacık'taki seçim ofisinde ziyaret etti. Yıldırım, ziyaret öncesinde seçim ofisine ailesine ait klasik otomobili kullanarak geldi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2019 14:46 Güncelleme Tarihi: 27.1.2019 15:11
MHP Genel Başkanı Bahçeli İstanbul'da

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım'ı ziyaret etti.

Binali Yıldırım, Kavacık'taki seçim ofisine ailesine ait "24 FF 224" plakalı klasik otomobili kullanarak geldi. Yıldırım, otomobilinden indikten sonra kendisini bekleyen basın mensuplarıyla tokalaşarak selamlaştı.

Yıldırım, kendisine adaylığı için hayırlı olsun ziyaretinde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi seçim ofisinin girişinde karşıladı. Bahçeli ve Yıldırım, basın mensuplarının görüntü ve fotoğraf almasının ardından seçim ofisine geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, bazı AK Parti ve MHP milletvekilleri, ilçe belediye başkan adaylarının katıldığı ziyaret, basına kapalı devam ediyor.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli İstanbul'da
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