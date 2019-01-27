O hain, vatandaşın ihbarıyla yakalandı

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Diyarbakır'da, PKK'nın terör eylemi yapması için gönderdiği "Şervan Fargin" kod adlı terörist M.K., vatandaşın ihbarıyla yakalandı. Güvenlik güçlerince alınan bir ihbar üzerine, terör örgütü PKK örgütsel faaliyetlerde bulunması için kırsal alandan şehir merkezine "Şervan Fargin" kod adlı terörist M.K.'yi gönderdiği belirlendi. Alınan ihbarın ardından İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucu, terörist M.K'nin Yenişehir ilçesi Gürdoğan Mahallesi'nde bir evde gizlendiğini belirledi. Jandarma timlerince söz konusu eve yapılan operasyonda, M.K yakalandı. Jandarmadaki sorgusundan sonra adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.