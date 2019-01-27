Yeni askerlik sistemi yakın zamanda hazır

BUGÜN NELER OLDU

MilliSavunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sisteminin yakın zamanda belirleneceğini söyledi. Akar, "Öngörülebilir bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bir taraftan ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlayarak yükümlülük hizmetini yerine getirmek düşünülürken, diğer taraftan da gençlerimizin eğitim ve mesleki ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz. Bunlar tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı katına sunulacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmelerine, onaylamalarına müteakip işlem ilerlemeye devam edecek. Bu konuda çalışıyoruz, herkes müsterih olsun" dedi.