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Yıldırım’dan Kanlıca turu

Başkan Adayı Yıldırım dün Kanlıca’daydı. Vatandaşlarla sohbet etti, kuşlara yem attı

Giriş Tarihi: 27.1.2019
Yıldırım’dan Kanlıca turu
TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kanlıca turu attı. Yaklaşık 3 saat Kanlıca'da kalan Yıldırım, meydandaki bir kafede vatandaşlarla sohbet etti, esnafla da bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Çocuklardan ve gençlerden yoğun ilgi gören Yıldırım, vatandaşları kırmayarak bol bol fotoğraf çektirdi. Çevrede bulunan bir sokak köpeğini seven Binali Yıldırım, kuşlara da yem attı. Vatandaşlarla birlikte Kanlıca yoğurdu yiyen Yıldırım, daha sonra Kanlıca AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nu ziyaret etti.
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Yıldırım’dan Kanlıca turu
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