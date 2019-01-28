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'da 'nün yeniden yapılanmasına operasyon: 3 gözaltı

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2019 16:57

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA)- AKSARAY'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin yeni yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce örgüt üyeliği suçlarından haklarında yasal işlem yapılan kişilerin, örgütün deşifre olmamış üyeleriyle temasa geçip, yeniden yapılanma çalışmalarına başladığı belirlendi. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi ekipleri harekete geçerek, belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgütün il yöneticisi olduğu ileri sürülen H.M. (51) ile H.H.B.(61) ve V.K.(47) gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Aksaray Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. FOTOĞRAFLI

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Aksaray'da FETÖ'nün yeniden yapılanmasına operasyon: 3 gözaltı
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