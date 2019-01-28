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Belediye Başkan Adayı oldu! Rıza Akpolat kimdir?

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla gerçekleşen Parti Meclisi toplantısı sonrası CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu. CHP'nin Belediye Başkan Adayı oldu, peki Rıza Akpolat kimdir ve nereli?

Giriş Tarihi: 28.1.2019 11:20
CHP Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Rıza Akpolat oldu! Rıza Akpolat kimdir?

CHP'nin İstanbul ilçeleri konusunda belediye başkan adayları belli oldu. Cumhuriyet Halk Partisi, Beşiktaş için Rıza Akpolat'ı aday gösterdi. Peki, CHP Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Rıza Akpolat kimdir ve nerelidir? İşte detaylar...

CHP BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI RIZA AKPOLAT KİMDİR?

1982 yılında İstanbul'da doğdu.

Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

2006-2008 arası Bahçelievler Gençlik Kolu Yöneticiliği, 2009-2011 arası Bahçelievler İlçe Yöneticiliği, Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı, 2011-2015 arası Bahçelievler İlçe Başkanlığı görevlerini yaptı.

7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden 25. Dönem milletvekili adayı oldu.

Akpolat 31 Mart'ta CHP'nin Beşiktaş Belediye başkan adayı oldu.

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CHP Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Rıza Akpolat oldu! Rıza Akpolat kimdir?
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