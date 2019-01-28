CHP Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Hasan Akgün oldu! Hasan Akgün kimdir?

CHP'nin İstanbul ilçeleri konusunda belediye başkan adayları belli oldu. Cumhuriyet Halk Partisi, Büyükçekmece için Hasan Akgün'ü aday gösterdi. Peki, CHP Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Hasan Akgün kimdir ve nerelidir? İşte detaylar...

CHP BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI HASAN AKGÜN KİMDİR?

Hasan Akgün, 1955 senesinde Trabzon'da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul'da tamamladı.

1974 senesinde üniversite eğitimiyle birlikte Sefaköy Belediyesi'nde siyasi hayatına başladı.

1977 senesinde Sefaköy Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı oldu. Bu görevine 1981 senesine kadar devam eden Akgün, 1981 senesinde kuruculuğunda bulunduğu İstanbul Belediyesi Küçükçekmece Belediye Şube Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etti.

1984 senesinde Küçükçekmece Belediye Şube Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken, Bakırköy Belediyesi'nin kuruluşunda ve tüm birimlerinin teşkilatlanmasında görev aldı.

1986 senesinde Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcılığına atandı.

1979-88 yılları arasında Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün " Şehircilik ve Belediyelerin Yönetimi" konulu eğitim programına katılarak geniş çapta araştırma ve incelemeler yaptı.

1992 senesinde İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde "Belediyeler ve Bütçelerinin Analizi" konulu tezi ile yüksek lisansını tamamladı.

1989-1993 yılları arasında Almanya, Hollanda, Danimarka ve Fransa'da yerel yönetimlerin yapılarını inceledi.

1996 senesinde İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsünde "Şehircilik ve Kıyı Bölgeleri Yönetimi" konulu doktora tezini tamamlayarak "Doktor" unvanı aldı.

1999 senesinde 2. kez Büyükçekmece belediye Başkanlığına seçildi.

İyi seviyede İngilizce bilen Hasan Akgün, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Büyükçekmece'nin kalbi olarak bilinen 30 dönümlük Albatros Parkı, Hasan Akgün tarafından satıldı. AK Parti'li Belediye Meclis Üyeleri'nin 'Ret' oyu kullandığı bu satış, halkın tüm tepkilerine rağmen iptal edilmedi.