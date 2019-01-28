CHP Çatalca Belediye Başkan Adayı Cem Kara oldu! Cem Kara kimdir?

CHP'nin İstanbul ilçeleri konusunda belediye başkan adayları belli oldu. Cumhuriyet Halk Partisi, Çatalca için Cem Kara'yı aday gösterdi. Peki, CHP Çatalca Belediye Başkan Adayı Cem Kara kimdir ve nerelidir? İşte detaylar...

CHP ÇATALCA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI CEM KARA KİMDİR?

2 Ocak 1962 Lüleburgaz doğumlu.

Babamın devlet memurluğu dolayısıyla lise eğitimini; Çorum Mecitözü Lisesi, Kırklareli Babaeski Lisesi gibi okullarda tamamladı. Ailesinden aldığı hizmet aşkının bir göstergesi olarak, geleceğim için öğretmenliği seçti. Bu doğrultuda, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği Bölümünde yükseköğreni yaptı.

1984 yılında aynı sıralarda öğrenim gördüğü ve sonrasında 2 çocuk sahibi olduğu eşi Nurhan Kara'yla evlendi.

1985 yılında mesleğe başladı. 10 yıl süreyle Denizli'nin Çivril ilçesinde görevine devam ettikten sonra memleketi Çatalca'ya döndü.

24 yıl 10 ay süren devletteki toplam hizmetimden sonra, yıllarca Çatalca gençliğinin geleceğine yön vermiş bir eğitimci olarak, 1 Aralık 2008 tarihi itibarıyla istifa ederek tüm Çatalca'nın geleceğini aydınlatmak için yola çıktı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden 'Çatalca Belediye Başkan Aday Adayı' oldu.

31 Mart yerel seçimler için CHP Çatalca Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.