CHP İstanbul Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül kimdir? Erdem Gül nereli?

Erdem Gül adının CHP tarafından Adalar Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesi şaşkınlık yarattı. MİT tırları ihaneti davasında Cumhuriyet Gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar ile birlikte tutuklanan Erdem Gül, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

CHP İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı Erdem Gül kimdir nereli?

CHP Adalar Belediye Başkan adayı Erdem Gül 1967 yılında Giresun'da dünyaya geldi.

Erdem Gül uzun yıllar parlemonto muhabirliği yaptı, Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilciliği görevinde de bulundu.

MİT TIRLARI haberi nedeniyle 26 Kasım 2015 tarihinde dönemin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile birlikte tutuklandı. 92 gün sonra serbest bırakıldı.

6 Mayıs günü İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, Can Dündar ve aynı gazete Ankara sorumlusu Erdem Gül'ün yargılandığı davada mahkeme Can Dündar'a "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Erdem Gül de aynı suçtan suçlu bulundu ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

15 Mayıs 2016 günü Can Dündar ile birlikte Atatürk Havalimanı'n da yurt dışına kaçtığı bildirildi.