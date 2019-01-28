Haluk Bozkurt kimdir? CHP Sultangazi Belediye Başkan Adayı Haluk Bozkurt oldu

1970 yılı Ardahan Göle doğumludur. Vefa Poyraz Ortaokulunu bitirdikten sonra Sağmalcılar Lisesinden mezun olmuştur. 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun olmuş, ardından Artun Mimarlık Ofisini kurmuştur. 2003 yılında Narlıdere İstihkam Okulundan Asteğmen olarak mezun olduktan sonra Gelibolu'da vatani görevini tamamlamıştır. 2004'ten günümüze kadar serbest mimarlık hizmetini sürdürmektedir. 2008 yılında CHP Sultangazi Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. 2009 yılında Sultangazi Belediyesi Meclis Üyeliği görevine seçilmiştir. 2013 yılından bu yana Sultangazi Spor Klübü ve Sultangazi Müteahhitler derneğinde yönetici olarak görev almaktadır.

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