Kadın girişimcilerin gurur gecesi

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Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) iş birliğiyle hayata geçirilen İnovasyonda Kadın 4. Girişimcilik Kampı, ödül ve kapanış töreniyle sona erdi. Gecede, kampta eğitim alan kadınlara sertifikaları verilirken en iyi 5 projenin sahibi kadına da ödülleri takdim edildi.Törende konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk kadın girişimcisini marka yapmak için hep beraber var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu. KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu da "Kadınları, toplumsal hayata katılımları konusunda cesaretlendirmeye devam ediyoruz" dedi.KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da yaptığı konuşmada 2013'ten bu yana kadınların sorunlarına çözüm bulma noktasında ciddi gayretler sarf ettiklerini belirterek, "Kadınların toplumda hak ettikleri konuma gelmeleri, karar mekanizmalarında daha etkin bir şekilde yer almaları için mücadele verdik" dedi. Kadın girişimcilerin sayısının artmasının hem ülkenin ekonomik kalkınmasında itici kuvvet olduğunu hem de kadınların güçlendirilmesi anlamına geldiğini belirten Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Kadınlarımızın kendilerinde var olan girişimci ruhu ve potansiyeli, topluma faydalı hale getirmek adına ihtiyaçları duygular, öz güven ve cesarettir. Bize düşen ise bunları bu yolda desteklemektir" diye konuştu.