PKK’nın Duhok provokasyonu tutmadı

BUGÜN NELER OLDU

Duhok yakınlarındaki saldırıya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kuzey Irak'ta üs bölgemize PKK'nın provokasyonu ile saldırı gerçekleşti. Saldırıda araç ve malzemelerde hasar oluştu" ifadelerine yer verildi.Saldırıyla ilgili SABAH'a konuşan askeri yetkili şu bilgileri verdi: "Amaçları askeri kendilerine karşı kışkırtıp, ölümle sonuçlanacak şekilde müdahale ettirip Türkiye karşıtı uluslararası bir kampanya yapmaktı. Asker, sivillere karşı silah kullanmadı. Amaçlarına ulaşamayacaklarını anlayan örgüt mensupları sivil kıyafetle vatandaşın içine sızarak halkı vurdular. Olayda ölen 2 kişi ve yaralanan 16 kişi Türk askerin silahıyla değil, örgüt mensupları tarafından vuruldu"İstihbarat birimleri yaptıkları çalışmada Duhok'ta TSK'ya ait askeri üsse yönelik saldırıda PKK'lı teröristlerin sivillerin arasına gizlenerek Türk askeriyle yerel halkın arasını bozmaya çalıştığını belirledi. Askeri üsse saldırıda "TSK iki sivili öldürdü" propagandasının altında da örgüt çıktı. Türk askerinin sivillere hiç bir müdahalede bulunmadığını gören PKK'lı teröristlerin, sivil halka ateş ettikleri tespit edildi. İstihbarat birimleri, PKK'lı teröristlerin açtıkları 300 ayrı twitter hesabından olayları canlı yayınladığını da tespit etti.Örgüt mensupları son olarak geçen Çarşamba günü etkisiz hale getirilen Azad Şahîn, Azad Mecîd Seyfo, Mihemed Tahîr ve Wahîd Ebdûlqadi adlı 4 PKK'lıyı Zap Suyu üzerinde balık avlayan sivil vatandaşlar olarak gösterdi. Önceki gün, Dohuk kırsalındaki Türk üssüne taşlarla saldıran sivil giyimli 100 kişilik grup, bazı askeri araçları ateşe vermiş, ancak Türk askeri hiç bir müdahalede bulunmamıştı.