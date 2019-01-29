Bağcılar’da ‘Hepimiz Meryemiz’ kampanyası

BUGÜN NELER OLDU

Hz. Meryem'inyaşadığı sıkıntıların benzerini yaşayan Kudüslü kadınların sesini duyurmak amacıyla Bağcılar Belediyesi ile Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği (UKEAD) tarafından "Hepimiz Meryemiz'' başlıklı kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında aynı anda 50 ülkede düzenlenecek söyleşi, panel ve oturumlarda aydınlar, yazarlar, aktivistler, sivil toplum kuruluşları ve medya temsilcileri Kudüs'te yaşanan dramı dile getirecek. 28 Ocak - 08 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacak ve tüm dünyada aynı anda başlayacak olan kampanyanın Türkiye'deki tanıtım toplantısı Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda yapıldı.Kudüslü kadınların yaşadığı zulüm ve şiddeti gözler önüne seren fotoğraf sergisinin de açıldığı toplantıda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Kudüs huzura kavuşmadıkça hiçbir Müslümanın evinde rahat içinde oturması, uyuması mümkün değil'' dedi.