IKBY’den Duhok provokasyonuna gözaltı

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PKK'lı teröristlerin Kuzey Irak'ta Duhok yakınlarındaki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üs bölgesine yönelik saldırısı ve ardından halkın arasına karışıp sivillere ateş açmasıyla ilgili gelişmeler devam ediyor. Provokatif saldırıyla ilgili Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, saldırıya katıldıkları belirlenen ve saldırıyı sosyal medyada yayınlayan kişileri gözaltına aldı.PKK'lı teröristler Duhok yakınlarındaki Türk üssüne yönelik saldırı düzenlemiş, daha sonra sivil kıyafetlerle halkın arasına karışıp, vatandaşlara ateş açmıştı. Mehmetçik ile halkın arasını bozmaya çalışan PKK'nın provokatif saldırısı boşa çıkarken, Kandil'deki terör örgütü elebaşları Duhok saldırısına sahip çıktı. Örgütün yayın organı olan radyoya konuşan PKK elebaşlarından Murat Karayılan, Duhok saldırısını yapanları kutladığını söyledi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, biri çocuk 2 kişinin öldüğü saldırı sonrası harekete geçti. Halkı kışkırtan yayın yapan NRT TV'nin Duhok ofis çalışanları ve saldırıya bizzat katıldıkları belirlenen Bedel Berwarî ve Salih Rêkanî'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda saldırganın gözaltına alındığı öğrenildi. Saldırı anını canlı olarak sosyal medya hesaplarında yayınlayanlar da tespit edilerek gözaltına alınıyor. Türk İstihbarat birimlerinin yaptığı çalışmada terör örgütü PKK'nın Duhok halkını üs bölgesi önünde 'hava saldırılarına karşı bildiri okuyacağız' diyerek topladıkları belirlendi.