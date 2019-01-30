Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Kararlı duruş Makedonya’ya geri adım attırdı

Kararlı duruş Makedonya’ya geri adım attırdı

’nün gazetesi Zaman’a finansal destek veren Makedonya hükümeti, Türk toplumunun baskıları karşısında geri adım attı. Hain örgütün gazete yönetimi internet sitelerinden yaptıkları açıklamayla destek programından çekildiklerini açıkladı.

FURKAN HAYKIR
FURKAN HAYKIR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2019 23:22 Güncelleme Tarihi: 30.1.2019 23:56
Kararlı duruş Makedonya’ya geri adım attırdı

Makedonya İletişim, Hesap Verilebilirlik ve Şeffaflıktan Sorumlu Devlet Bakanlığı'nın FETÖ'nün "Zaman Makedonya" gazetesine maddi destek kararı sonrası çığ gibi büyüyen tepkiler sonuç verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'nın öncülüğünde Türk siyasi partileri, Türk STK'ları ve Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem'in alınan karara yönelik girişimleri sonrası Makedonya hükümeti ve FETÖ'cüler geri adım attı.

İnternet sitesinden açıklama yapan Zaman Makedonya yönetimi, mali destek programından ayrıldıklarını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği önünde düzenlenen basın toplantısına ve protesto gösterisine katılan Boşnak, Arnavut ve diğer etnik gruplarınında Türkiye hassasiyetleri noktasında bir arada olması büyük ilgi çekti.

CHP’de şimdi de Kartal kavgası başladı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kararlı duruş Makedonya’ya geri adım attırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN