Kararlı duruş Makedonya’ya geri adım attırdı

Makedonya İletişim, Hesap Verilebilirlik ve Şeffaflıktan Sorumlu Devlet Bakanlığı'nın FETÖ'nün "Zaman Makedonya" gazetesine maddi destek kararı sonrası çığ gibi büyüyen tepkiler sonuç verdi.





Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'nın öncülüğünde Türk siyasi partileri, Türk STK'ları ve Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem'in alınan karara yönelik girişimleri sonrası Makedonya hükümeti ve FETÖ'cüler geri adım attı.





İnternet sitesinden açıklama yapan Zaman Makedonya yönetimi, mali destek programından ayrıldıklarını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği önünde düzenlenen basın toplantısına ve protesto gösterisine katılan Boşnak, Arnavut ve diğer etnik gruplarınında Türkiye hassasiyetleri noktasında bir arada olması büyük ilgi çekti.