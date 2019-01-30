BUGÜN NELER OLDU

BakırköyÖzgürlük Meydanı'nda önceki akşam toplanan, çoğunluğunu CHP'lilerin oluşturduğu vatandaşlar, CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun yeniden aday gösterilmesine tepki gösterdiler. CHP MYK'dan geçen adaylığı PM'de de onaylanarak kesinleşen Kerimoğlu'nun adaylığını kabul etmediklerini söyleyen Bakırköylüler, "Örgütün ve halkın iradesini yok sayan bir genel başkanı biz de kabul etmiyoruz" dediler. "Kerimoğlu varsa CHP kaybedecek" diye slogan atan protestocular, şunları söyledi: "Bakırköy'de Kerimoğlu kazanamayacak. Aday gösteren CHP de kaybedecek." Öte yandan CHP'nin yeniden aday göstermediği Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Genel Merkezimizin aldığı bu kararı tanımıyorum. Bu şarkı burada bitmez. Bir yerlere gitmeye niyetim yok, kenara çekilme niyetim hiç yok" diye konuştu.