Sosyal medyadan terör propagandasına 4 gözaltı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandasını yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, istihbari çalışmalar neticesinde Karlıova 15 Temmuz İlkokul Müdürü M.E.S'nin de arasında yer aldığı 4 kişinin sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıklarını tespit etti.

Ekipler ilçe merkezi ile bağlı köylerdeki 4 adrese düzenledikleri operasyonda şüphelileri yakaladı.