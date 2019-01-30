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Sosyal medyadan terör propagandasına 4 gözaltı

'ün Karlıova ilçesinde üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2019 13:29
Sosyal medyadan terör propagandasına 4 gözaltı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandasını yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, istihbari çalışmalar neticesinde Karlıova 15 Temmuz İlkokul Müdürü M.E.S'nin de arasında yer aldığı 4 kişinin sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıklarını tespit etti.

Ekipler ilçe merkezi ile bağlı köylerdeki 4 adrese düzenledikleri operasyonda şüphelileri yakaladı.

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Sosyal medyadan terör propagandasına 4 gözaltı
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