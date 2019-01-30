TBMM Başkanlığı görevini 18 Şubat’ta bırakacağım

BUGÜN NELER OLDU

TBMMBaşkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, adaylık müracaatı yapıldığı andan itibaren görevi bırakacağını belirterek, "Meclis Başkanlığı meselesi 18 Şubat tarihinde tamamdır" dedi. CNN Türk'te soruları yanıtlayan Yıldırım, özetle şunları kaydetti:(İstifa tartışmaları) Bu bir ilk, mevzuatta bir Meclis Başkanı'nın Belediye Başkanlığı'na adaylığı düşünülmemiş. Onun için kanunlarda yazılmamış. Yapılmayan bir işlem üzerinden tartışma olması rahatsız edici.Adaylık müracaatım yapıldığı andan itibaren Meclis Başkanlığı görevimi bırakacağım. Partim müracaatı yaptığı zaman, aynı anda Meclis Başkanlığı'ndan ayrıldığıma dair dilekçemi vermiş olacağım.Benim için Meclis Başkanlığı meselesi 18 Şubat tarihi itibariyle tamamdır, orada görevimi tamamlamış olacağım. Seçime kadar tam kapasite İstanbul kampanyasıyla vaktimi geçirmiş olacağım.(HDP'nin İstanbul'da aday göstermemesi) Kimse Kürtler'in oyunu çantada keklik görmesin. Bunu, seçimlerde de göreceğiz.(Kanal İstanbul) İstanbul'un felaketine sebep olacak bir proje gibi gösterme gayretleri var. Boğaz'a alternatif oluşturmasının, hem ulusal güvenliğimiz, hem de stratejik menfaatlerimiz açısından çok büyük bir önemi var.(Uber) Her türlü korsan faaliyet bizim için hedeftir ve mücadele edeceğiz. Taksilerin hakkını hiçbir bedel ödemeden kullanmaya çalışanlara asla müsamaha göstermeyeceğiz.Binali Yıldırım dün Erenköy'deki bir çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti. Soruları yanıtlayan Yıldırım, Marmaray'da Gebze-Halkalı Hattı'nın yakında açılacağını, son çalışmaların sürdüğünü belirterek, projenin çok zorlu olduğuna dikkat çekti.