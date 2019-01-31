Azerbaycan’da FETÖ baskını

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgütün Azerbaycan yapılanmasında üst düzey yönetici olduğu belirlenen ve kapatılan Zaman gazetesinin Azerbaycan'daki matbaasının sahibi İbrahim Eker hakkında, daha önce yakalama kararı çıkarıldı. Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'nın yürüttüğü soruşturma doğrultusunda MİT tarafından yeri tespit edilerek takibe alınan Eker hakkında Azerbaycan güvenlik güçleriyle irtibata geçildi.MİT ve Azerbaycan güvenlik güçlerinin işbirliğinde geçen hafta düzenlenen operasyonla yakalanan Eker, Türkiye'ye getirildi. Ankara Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulanan Eker'in sosyal medya hesaplarından FETÖ ve elebaşını destekleyen paylaşımlarda bulunduğu belirtildi. Şüphelinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.ÖrgütünNijerya yapılanmasında yer alan ve FETÖ'ye ait şirkette genel müdürlük yaptığı tespit edilen Zübeyir Gulabi, geçen hafta İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaparken yakalandı. İstanbul'dan Ankara'ya getirilen Gülabi, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Gulabi' nin savcılık dosyasında örgütle irtibatını ortaya koyan tespitlerin yer aldığı bildirildi.