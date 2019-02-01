‘Diplomatik Vahşet’in yazarlarıyla görüştü

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SuudiArabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda 15 kişilik bir infaz timi tarafından katledilen Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruşturma kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, avukat Helena Kennedy ve Dünya eski Adli Tıp Akademisi Başkanı Prof. Dr. Duarte Nuno Vieira SABAH Gazetesi Özel İstihbarat Müdürü Abdurrahman Şimşek ve Özel İstihbarat Editörü Ferhat Ünlü ile görüştü. Turkuvaz Kitap tarafından basımı yapılan "Diplomatik Vahşet" isimli kitabı hazırlayan ve dünyada büyük yankı uyandıran Cemal Kaşıkçı haberlerini ilk kez duyuran ekipte yer alan Şimşek ve Ünlü, Callamard ve beraberindeki heyetin görüşmesinde Kaşıkçı cinayeti ile ilgili önemli ayrıntılar konuşuldu. Görüşmeye Özel İstihbarat Şefi Nazif Karaman şehir dışında olduğu için katılamadı. Görüşmede, kitabın içerisinde bulunan ve ilk kez yayınlanan ses kayıtlarından başlayarak Türkiye'nin elindeki istihbari ve polisiye kanıtlar soruldu. Heyet, Türk makamlarının Cemal Kaşıkçı olayını aydınlatılması için kendileriyle tam bir işbirliği içerisinde bulunmasından son derece memnun olduklarını dile getirdi. Görüşmede aynı zamanda, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden bir saat önce yapılan konuşmalar üzerinde de duruldu. Bu konu ile ilgili kitap içeriğine dayanarak heyete açıklamalar yapan Özel İstihbarat ekibi bilgilendirmelerde bulundu.