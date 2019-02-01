FETÖ’cü kardeşlere mahkemeden tokat

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün finansörü konumundaki Koza İpek Holding'e yönelik Eylül 2015'de soruşturma başlatılmıştı. Holding bünyesindeki 22 şirkete el konulmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili Musa Yücel o dönem yürüttüğü soruşturmada Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yetkililerince Koza Altın A.Ş.'nin hesaplarında usulsüzlükler tespit edilmişti.SPK uzmanları firari Hamdi Akın İpek ile kardeşi Cafer İpek'in halka açık Koza Altın A.Ş.'nin iştirakı olarak İngiltere'de kurdukları Koza Limited adlı bir başka şirket kurduklarını belirledi. İkilinin 1'er sterlin'lik hisse sahibi olarak gözüktükleri şirket üzerinden Koza Altın'dan 60 milyon sterlin kaçırdıkları ortaya çıkarılmıştı.Soruşturmayı yürüten başsavcılık, SPK'nın da raporuyla sulsüzlüğün peşini bırakmadı.Bu kapsamda 2016'da Koza Altın'ın zarara uğratılması nedeniyle açılan davada Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, İpek kardeşlerin 60 milyon sterlin'i faiziyle birlikte Koza Altın İşletmeleri'ne ödemesine karar verdi. Karar doğrultusunda İpek kardeşlerin Türkiye'de bulunan mal varlıklarından 60 milyon sterlinin faiziyle birlikte tahsil edilerek halka açık olan Koza Altın A.Ş.'nin hesabına aktarılacağı bildirildi.