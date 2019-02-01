Kadıköy Belediyesi işçilerinden, iş bırakma eylemi

Sendika üyesi işçiler, belediye birasından alkışlar eşliğinde "Sözleşme hakkımız söke söke alırız", "Hak hukuk adalet", "Kasadaki para işçinin hakkı" şeklinde slogan atarak dışarı çıktı. Belediyenin garajına inen işçiler daha sonra yine slogan atarak, belediye önünde toplandı.

Genel-İş Sendikası 1 No'lu Şube Başkanı Mehmet Sait Tanyeri, burada yaptığı açıklamada, 2 aydır yürüttükleri toplu sözleşme görüşmelerinin tıkandığını ifade etti.

Tanyeri, taleplerinin masum olduğunu aktararak, "İşçilerin talepleri doğrultusunda ücretsel anlamda evimize ekmek götürmekte gerçekten zorluk çekiyoruz. Süreç de tıkandığı için süreçle birlikte bugün 2 saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştiriyoruz. Bu süreç belli bir noktaya gelmezse eylemlerimiz devam edecek." dedi.

Zaman zaman halay çeken işçilerin saat 08.00'de başlattıkları eylemin, saat 10.00'da tamamlanacağı belirtildi..