Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Rapor Mayıs’a kadar tamamlanacak

Rapor Mayıs’a kadar tamamlanacak

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2019
Rapor Mayıs’a kadar tamamlanacak
Türk-Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, BM raportörü Agnes Callamard ve beraberindeki heyetin önceki günkü ziyaretine ilişkin basın açıklaması yaptı. Kışnakçı, BM heyetinin Kaşıkçı olayı üzerinde ciddi çalışmasının kendilerini mutlu ettiğini, mayıs sonuna kadar raporun tamamlanacağı bilgisinin kendilerine verildiğini söyledi. BM'nin ve uluslararası kurumların bu olayın peşini bırakmaması gerektiğini ifade ettiklerini belirten Kışlakçı, "Onlar da işin peşini bırakmayacaklarını belirttiler. Görüşmede bize sorular soruldu, biz de bildiklerimizi, tanıklık ettiğimiz olayları anlattık" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Rapor Mayıs’a kadar tamamlanacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN