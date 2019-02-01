Rapor Mayıs’a kadar tamamlanacak

BUGÜN NELER OLDU

Türk-Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, BM raportörü Agnes Callamard ve beraberindeki heyetin önceki günkü ziyaretine ilişkin basın açıklaması yaptı. Kışnakçı, BM heyetinin Kaşıkçı olayı üzerinde ciddi çalışmasının kendilerini mutlu ettiğini, mayıs sonuna kadar raporun tamamlanacağı bilgisinin kendilerine verildiğini söyledi. BM'nin ve uluslararası kurumların bu olayın peşini bırakmaması gerektiğini ifade ettiklerini belirten Kışlakçı, "Onlar da işin peşini bırakmayacaklarını belirttiler. Görüşmede bize sorular soruldu, biz de bildiklerimizi, tanıklık ettiğimiz olayları anlattık" dedi.