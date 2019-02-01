Savcı 17 Aralık için 25 müebbet istedi

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FETÖ'nün 17 Aralık darbe girişimine ilişkin 67 sanıklı davada cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı, 25 sanığın "Hükümeti devirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. 32 sanığın da "örgüt üyeliği", "örgüte yardım" ve "kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal" suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada "Hükümeti devirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istenen dönemin polis şefleri arasında Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu gibi isimler var.Mütalaada, Saygılı, Topçu ve Aksoy'un örgüt yöneticiliği, diğer sanıkların örgüt üyeliği suçunu da işledikleri ancak bu suçlardan ayrıca ceza verilmesine gerek olmadığı kaydedildi. Davada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile birlikte 30 kişi şikayetçi. Her bir şikayetçi için bu cezalar verildiğinde sanıkların yüzlerce yıl hapse mahkum olacak.