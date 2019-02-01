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Gaziantep'in sınırında bulunan Karkamış ilçesindeki gümrük kapısına, kurulma çalışmaları başladı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2019 15:52 Güncelleme Tarihi: 1.2.2019 15:57

Gaziantep ve Hatay'da görevli Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Sağlık Bakanlığının talimatıyla Karkamış Gümrük Kapısı'nda sahra hastanesi kurulması için çalışmalara start verildi.

Çadır ve sedye kurulumlarını gerçekleştiren ve zemin yalıtımını tamamlayan ekiplerin çalışmaları iki gün içinde tamamlanacak. Sahra hastanesinin aynı anda 10 hastaya ilk yardım hizmeti verebilecek kapasitede olduğu belirtildi.

Öte yandan, Şanlıurfa ve Mardin sınır hattında da sahra hastaneleri kurulacağı öğrenildi.

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Suriye sınırına sahra hastanesi
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