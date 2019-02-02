Akıncı’daki görüntüsü izletildi ‘Ben orada yoktum’ dedi!

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FETÖ'nün Akıncı Üssü çevresinde yakalanan örgütün "sivil imam"ı Nurettin Oruç, güvenlik kameralarınca görüntülenmesine karşın üste bulunmadığını öne sürdü. Oruç'un yargılandığı davada Akıncı Üssü'ndeki görüntülerini izlemesine rağmen "Ben orada yokum" demesi herkese "yalanın böylesi" dedirtti. Defalarca kez ABD'ye gitmesini "Bir film yapım şirketinde çalışıyordum. Hollywood'u gezdim" diye açıklayan Oruç aynı seyahatlerde Kemal Batmaz ve Adil Öksüz'ün de bulunmasının tesadüf olduğunu iddia etti. Ankara'da görülen davada Oruç hakkında 79 kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor.