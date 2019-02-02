CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde iş bırakma eylemi

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CHP'li Kadıköy Belediyesi ile Genelİş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle işçiler, iş bırakma eylemi yaptı. Kadıköy Belediyesi ile Genel-İş Sendikası'nın 1 No'lu şubesi arasında yürütülen ve 2 bin 300 kişiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamadı. Bunun üzerine işçiler dün Kadıköy Belediyesi önünde 2 saatlik iş bırakma eylemi yaptı. Belediye binası önünde toplanan işçiler, "Sözleşme hakkımız söke söke alırız", "Kasadaki para işçinin hakkı" şeklinde slogan attı.Genel-İş Sendikası 1 No'lu Şube Başkanı Mehmet Sait Tanyeri, "İşçilerin üzerinde mağduriyetler var. Kadıköy Belediyesi'nde de 2 bin 300 kişiyi kapsayan toplu sözleşme süreci var. 2 aydır yürütülen bu süreçte bir yerde tıkandık. Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bunlardan biri 40 saatlik çalışma koşulu, diğeri ise askeri ücretin uygulanmasıydı. Bu taleplerimize olur vermediler. Bunla alakalı biz de 2 saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştirdik. Bu süreç eylem anlamında ilerleyen süreçlerde büyüyebilir. Eğer uzlaşılamazsa eylemlerimiz devam edecek. Arabulucu tayin edilecek ve uzlaşmak için masaya oturulacak. Niyet alın teri ve emekse masada çözülmesi gerekiyor. Eğer uzlaşılamazsa iş genel greve kadar gidebilir" dedi.