İDDEF'in Yemen'e yardımları sürüyor

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonundan (İDDEF) yapılan açıklamaya göre, ikinci etap yardım çalışmaları kapsamında Yemen'in Marib şehrinde, 270 aileye sıvı yağ, şeker, pirinç ve undan oluşan gıda kolisi dağıtıldı. Gıda dağıtımının yanı sıra 236 küçükbaş kurban kesimi gerçekleşti ve kurban etleri ailelere ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDEF İcra Kurulu Başkanı Mehmet Turan, Yemen'de ciddi manada bir insanlık dramı yaşandığını, bu nedenle ülkedeki mazlumlar için yardım ulaştırmaya devam ettiklerini ifade etti.

Hedef 2 ay içinde 3 bin aile

Hedeflerinin 2 ay içerisinde 3 bin aileye ulaşmak olduğunu vurgulayan Turan, "İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu olarak Yemen'de yaşanan insanlık dramı için seferberlik başlattık. Ülkedeki mazlumların çok acil insani yardıma ihtiyacı var ve açlıkla karşı karşıya olan insan sayısı her geçen gün artarken kriz giderek derinleşmeye devam ediyor. 24 milyon insan hayatını idame ettirmek için yardıma ihtiyaç duyuyor ve 14 milyon kişi ise kıtlık riskiyle karşı karşıya." ifadesini kullandı.

"İki ay içerisinde 3 bin civarı aileye ulaşmayı hedefliyoruz"

Mehmet Turan, İDDEF olarak bağışçılarının destekleriyle ilk etapta 200 aileye gıda yardımı, ikinci etap yardım çalışmasında ise 270 aileye içinde sıvı yağ, şeker, pirinç ve undan oluşan gıda kolisi ulaştırdıklarını belirtti.

Önümüzdeki 2 ay içerisinde 3 bin civarı aileye ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Turan, şöyle devam etti:

"Önemli olan bu zor zamanda mağdur ve mazlum insanların yanında olabilmek ve onların dertleriyle dertlenebilmektir. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyar, yapacağımız işlerin kifayeti hususunda gayretli olur ve çalışırsak muvaffakiyeti sevgili Allah'ımız verecek ve oradaki mazlum kardeşlerimizin de mağduriyeti giderilmiş olacak. Ben bu kervana destek veren ve kardeşlerinin yaralarını saran hayırseverlere teşekkür ediyorum."

İlk etap temel ihtiyaç malzemelerinin dağıtımını Hadramut bölgesinin Tarim şehrinde yapan İDDEF, hayırseverlerin zekat bağışlarını da gıda kolisi olarak bölgeye ulaştırıyor. İDDEF, ayrıca Yemen için bağışlanan adak, akika ve şükür kurbanlarının kesimini de gerçekleştiriyor.