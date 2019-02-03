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imamı yakalandı

RIDVAN UYSAL
RIDVAN UYSAL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2019
Deniz Kuvvetleri imamı yakalandı
FETÖ soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılan eski binbaşı, Eskişehir'de jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen Binbaşı İbrahim Ö. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. TSK mensubu askerlerle ilgilenen mahrem imam göreviyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sorumlusu kişilerden olduğu iddia edilen zanlının jandarmadaki işlemlerin ardından soruşturmanın sürdüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.
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Deniz Kuvvetleri imamı yakalandı
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