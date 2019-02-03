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emniyetinden tacirlerine büyük operasyon

’da bir kargo şirketinden ’a gönderilmek üzere iki çamaşır makinesinde zulalanan 52 paket içerisinde 26 kilo 811 gram eroin ele geçirildi. Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Müdürl��ğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ele geçirilen 26 kilo 811 gram saf eroinle ilgili olduğu tespit edilen Nahçıvan uyruklu şüpheliler A. A. ve M. A. gözaltına alındı.

DAMLA KAYA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2019 13:57 Güncelleme Tarihi: 3.2.2019 14:08
Iğdır emniyetinden uyuşturucu tacirlerine büyük operasyon

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'nce bir kargo şubelerinden Batı şehirlerine gönderilmek üzere uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı istihbari bilgisi elde edilince operasyon için harekete geçildi.

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TARİHİ OPERASYON

Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Iğdır genelindeki kargo şubelerinde arama yapıldı.

Iğdır emniyetinden uyuşturucu tacirlerine büyük operasyon

NARKOTİK KÖPEĞİ DE KULLANILDI

Operasyonda Iğdır Emniyeti Narkotik Köpeği de kullanıldı. Bir kargo şubesindeki aramada Iğdır'dan İstanbul'a gönderilecek olan uyuşturucu maddenin iki çamaşır makinesinde zulalandığı tespit edildi.

52 PAKETTE 26 KİLO 811 GRAM SAF EROİN ELE GEÇİRİLDİ

52 ayrı paket halinde çamaşır makinesine zulalanan 26 kilo 811 gram saf eroin ele geçirdi. Olayla ilgili olduğu tespit edilen Nahçıvan uyruklu şüpheliler A. A. ve M. A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Iğdır emniyetinden uyuşturucu tacirlerine büyük operasyon
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