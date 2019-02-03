İşte PM'deki gruplaşmalar

Kemal Kılıçdaroğlu Grubu:
Haluk Koç, Yıldırım Kaya, Orhan Sarıbal, Faik Öztrak, Gülizer Biçer Karaca, B.Ecevit Tatlıdil, Akif Hamzaçebi, Yunus Emre, Sibel Özdemir, Ayşe Eser Danışoğlu, Zeki Kılıçaslan, Bülent Kuşoğlu, Sevda Erdan Kılıç, Gülçin Timur, Ünal Çeviköz, Lale Karabıyık. Muharrem İnce Grubu:
M.Ali Çelebi, Gökhan Günaydın, Gaye Usluer. Bülent Tezcan Grubu:
Muharrem
Erkek, Sena Kadıgil,
Gamze Taşcıer,
Semra Dinçer, Gamze
Pamuk Ateşli. Tekin Bingöl Grubu:
Seyit Torun,
Gül Çiftçi, Onursal
Adıgüzel, Ali Haydar
Hakverdi, Gökçe
Gökçen, Pınar Uzun. Erdoğan Toprak Grubu:
Ayça Taşkent, Çetin Osman Budak, Gökan Zeybek. Oğuz Kaan Salıcı Grubu:
Gülizar Emecan, Burhan Şenatalar, Yüksel Taşkın. Engin Altay Grubu:
Ali Öztunç, Haydar Akar, Gamze İlgezdi, Erbil Aydınlık, Fatma Güner. Sol Kanat Grubu:
Selin
Sayek Böke,
Ali Şeker, İlhan
Cihaner. Özgür Özel- Veli Ağbaba Grubu:
Aykut
Erdoğdu, Fethi
Açıkel, Emre Çam. Bağımsızlar:
Haluk Pekşen, Turan Hançerli, Yaşar Seyman, Hakkı Süha Okay, Erdal Aksünger, Müslim Sarı, Tuncay Özkan.