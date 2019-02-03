Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > İşte PM'deki gruplaşmalar

İşte PM'deki gruplaşmalar

Giriş Tarihi: 3.2.2019
İşte PM'deki gruplaşmalar
Kemal Kılıçdaroğlu Grubu: Haluk Koç, Yıldırım Kaya, Orhan Sarıbal, Faik Öztrak, Gülizer Biçer Karaca, B.Ecevit Tatlıdil, Akif Hamzaçebi, Yunus Emre, Sibel Özdemir, Ayşe Eser Danışoğlu, Zeki Kılıçaslan, Bülent Kuşoğlu, Sevda Erdan Kılıç, Gülçin Timur, Ünal Çeviköz, Lale Karabıyık.

Muharrem İnce Grubu:
M.Ali Çelebi, Gökhan Günaydın, Gaye Usluer.

Bülent Tezcan Grubu: Muharrem Erkek, Sena Kadıgil, Gamze Taşcıer, Semra Dinçer, Gamze Pamuk Ateşli.

Tekin Bingöl Grubu: Seyit Torun, Gül Çiftçi, Onursal Adıgüzel, Ali Haydar Hakverdi, Gökçe Gökçen, Pınar Uzun.

Erdoğan Toprak Grubu:Ayça Taşkent, Çetin Osman Budak, Gökan Zeybek.

Oğuz Kaan Salıcı Grubu:
Gülizar Emecan, Burhan Şenatalar, Yüksel Taşkın.

Engin Altay Grubu:
Ali Öztunç, Haydar Akar, Gamze İlgezdi, Erbil Aydınlık, Fatma Güner.

Sol Kanat Grubu: Selin Sayek Böke, Ali Şeker, İlhan Cihaner.

Özgür Özel- Veli Ağbaba Grubu: Aykut Erdoğdu, Fethi Açıkel, Emre Çam.

Bağımsızlar: Haluk Pekşen, Turan Hançerli, Yaşar Seyman, Hakkı Süha Okay, Erdal Aksünger, Müslim Sarı, Tuncay Özkan.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte PM'deki gruplaşmalar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN