Nadide Teyze’nin ilk yazısı: Osman seni seviyorum

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BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın bir yıl önce atv ekranlarında başlattığı Okuryazarlık Seferberliği'ne katılan 65 yaşındaki Nadide Kaynarpınar, görme engelli eşiyle ilgilenmek zorunda olduğu için kendi evinde okuma-yazma kursu aldı. 2 aylık eğitimin ardından ilk yazısını eşine atfeden Nadide Teyze, "Osman seni seviyorum" yazdı. Nadide Teyze, yazdığı yazıyı okuduğunda eşi de duygusal anlar yaşadı. Amasya'da yaşayan Nadide Kaynarpınar hayatı boyunca okuma-yazma bilmemenin getirdiği zorlukları yaşadı. Eşi Osman'ın 38 yaşında geçirdiği rahatsızlık sonucu görme yetisini kaybetmesi hayatını daha da zorlaştırdı. Kaynarpınar, hem eşiyle hem çocuklarıyla ilgilendi.Eşi 65 yaşından sonra okuma-yazma öğrenemeyeceğini düşünerek, "Deve düdük çalar mı hanım?" dedi. Ama Nadide Teyze kararlıydı, "Çaldığı yere kadar, ben bunu deneyeceğim" diye karşılık verdi. Amasya Halk Eğitim Merkezi yetkilileri Nadide Teyze için bir öğretmeni özel olarak görevlendirildi. Nadide Teyze haftanın üç günü günde 4'er saat ders çalıştı. Nadide Teyze, Okuryazarlık Seferberliği'nin 1. yıldönümü dolayısıyla Külliye'de düzenlenecek törene davet edildi.